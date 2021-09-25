Карпин высказался о голе Дзюбы в матче с «Крыльями Советов»
- РИА Новости
«Дзюба опять забил? Здорово», — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».
«Зенит» одержал волевую победу над «Крыльями Советов» в матче РПЛ. Дзюба отличился на 35-й минуте игры. Нападающий также заработал пенальти, который реализовал Алексей Сутормин (79').
33-летний Дзюба отказался от вызова в национальную команду, несмотря на то что Карпин включил его в расширенный список.
В октябре сборная России проведёт матчи с командами Словакии (8 октября) и Словении (11 октября).
Ранее Дзюба вновь заявил, что пока не готов играть за сборную России.