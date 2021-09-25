Карпин высказался о голе Дзюбы в матче с «Крыльями Советов»

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал гол форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в матче девятого тура чемпионата России по футболу с «Крыльями Советов» (2:1).
Карпин высказался о голе Дзюбы в матче с «Крыльями Советов»
  • РИА Новости

«Дзюба опять забил? Здорово», — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

«Зенит» одержал волевую победу над «Крыльями Советов» в матче РПЛ. Дзюба отличился на 35-й минуте игры. Нападающий также заработал пенальти, который реализовал Алексей Сутормин (79').

33-летний Дзюба отказался от вызова в национальную команду, несмотря на то что Карпин включил его в расширенный список.

В октябре сборная России проведёт матчи с командами Словакии (8 октября) и Словении (11 октября).

Ранее Дзюба вновь заявил, что пока не готов играть за сборную России.

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