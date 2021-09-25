Глушаков — о матче с «Локомотивом»: у нас было больше опасных моментов

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал ничью в матче девятого тура чемпионата России по футболу с «Локомотивом».

«Закономерно, думаю, сыграли. Возможно, у нас было больше моментов, чем у «Локомотива», так как у них удалили игрока. Особого желания забить своей бывшей команде не было, просто хотелось забить. Голы всегда приятны, вне зависимости от того, в ворота «Локомотива» ли они или какой-то другой команды. Нам нужны очки, прежде всего нужно думать о команде и победе», — цитирует Глушакова ТАСС.

«Химки» не смогли в большинстве обыграть «Локомотив» в матче РПЛ (0:0). Голкипер «Локо» Маринато Гилерме на 53-й минуте матча получил прямую красную карточку. Вместо него на поле вышел 17-летний Даниил Худяков, который заменил полузащитника Сергея Бабкина.

«Локомотив» в ходе игры забил два мяча, которые главный арбитр матча Алексей Амелин из Тулы не засчитал из-за офсайда.

Ранее главный тренер «Локомотива» Марко Николич заявил, что полузащитник московской команды Станислав Магкеев, видимо, получил серьёзную травму в матче девятого тура чемпионата России по футболу с «Химками».