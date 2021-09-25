Николич думает, что Магкеев получил серьёзную травму в матче с «Химками»

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Главный тренер столичного «Локомотива» Марко Николич заявил, что полузащитник московской команды Станислав Магкеев, видимо, получил серьёзную травму в матче девятого тура чемпионата России по футболу с «Химками» (0:0).
Николич думает, что Магкеев получил серьёзную травму в матче с «Химками»
  • РИА Новости

«К сожалению, Магкеев получил, как мне кажется, серьёзную травму. Очень жалко. Он сейчас в хорошей футбольной форме, был вызван в сборную. Желаю, чтобы с ним всё было хорошо. Но сейчас, похоже, это плохая ситуация», — цитирует Николича РИА Новости.

Напомним, что 22-летний игрок попал в расширенный список сборной России на октябрьские матчи квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года.

«Химки» не смогли в большинстве обыграть «Локомотив» в матче РПЛ (0:0). Магкеев покинул поле на 81-й минуте матча.

Ранее полузащитник «Химок» Денис Глушаков не исключил, что бывший защитник «Зенита» Юрий Жирков может продолжить профессиональную карьеру после того, как поиграет на любительском уровне.

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