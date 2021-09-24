Глушаков считает, что Жирков может вернуться в профессиональный футбол

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков не исключил, что бывший защитник «Зенита» Юрий Жирков может продолжить профессиональную карьеру после того, как поиграет на любительском уровне.

«По поводу Юры я узнал от ребят, что он присоединился к команде и будет набирать форму. А там дальше посмотрим — может, у него откроется третье или четвертое дыхание и в сборную вернётся», — цитирует Глушакова ТАСС.

Глушаков рассказал, что от игры на любительском уровне футболисты получают удовольствие от процесса игры за бесплатно.

Хавбек «Химок» также подчеркнул, что не в курсе планов Жиркова на будущее.

Жирков будет играть в ЛФЛ за команду «Аминьево» в Любительской футбольной лиге (ЛФЛ). В этой команде периодически играет и Глушаков.

38-летний Жирков — пятикратный чемпион России и бронзовый призёр чемпионата Европы по футболу.

В прошлом сезоне он провёл 15 матчей в Российской премьер-лиге и отдал две результативные передачи.

Ранее полузащитник «Зенита» из Санкт-Петербурга Клаудиньо поделился мнением об уровне чемпионата России по футболу.