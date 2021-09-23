Клаудиньо считает РПЛ очень сильной футбольной лигой 

Полузащитник «Зенита» из Санкт-Петербурга Клаудиньо поделился мнением об уровне чемпионата России по футболу.

«Те, кто так говорят, плохо разбираются в футболе, если честно. Я играю в очень сильной лиге, в команде, которая выступает в Лиге чемпионов. Уже одно это многое говорит о лиге и о команде», — цитирует бразильца Yahoo! Esportes.

Клаудиньо заявил, что счастлив играть за «Зенит» в России. Он признался, что его цель — помочь команде с берегов Невы показать хороший результат в Лиге чемпионов и продолжить серию побед в чемпионате России.

«Ради этого я приехал сюда», — добавил он.

24-летний полузащитник в сезоне-2021/22 провёл пять матчей в составе «Зенита» и забил один мяч.

«Зенит» подписал контракт с Клаудиньо на пять лет. В прошедшем сезоне он в составе «Ред Булл Брагантино» принял участие в 35 матчах бразильской Серии А, в которых забил 18 мячей и отдал шесть результативных передач.

Ранее бывший нападающий «Спартака» Дмитрий Сычёв прокомментировал новость об отказе форварда «Зенита» Артёма Дзюбы от вызова в сборную России по футболу на октябрьские матчи квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года.