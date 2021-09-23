Сычёв отреагировал на отказ Дзюбы от вызова в сборную России

Бывший нападающий «Спартака» Дмитрий Сычёв прокомментировал новость об отказе форварда «Зенита» Артёма Дзюбы от вызова в сборную России по футболу на октябрьские матчи квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года.

«Мне кажется странным непоследовательность его действий. Когда он разговаривал с Карпиным сразу после вступления того в должность, то в прессе было озвучено, что он готов в любой момент играть на благо страны и команды. А сейчас вдруг всё по-другому», — цитирует Сычёва «Спорт-Экспресс».

Экс-футболист «Локомотива» добавил, что не может оценить решение Дзюбы, поскольку каждый человек решает сам за себя.

Сычёв также подчеркнул, что не знает подробностей конфликта Дзюбы с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

Напомним, Дзюба не был вызван в национальную команду на сентябрьские встречи отбора чемпионата мира — 2022 с Хорватией, Кипром и Мальтой.

Ранее Карпин прокомментировал попадание Дзюбы в расширенный состав национальной команды на игры ЧМ-2022 со Словенией и Словакией.