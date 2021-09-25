Губерниев надеется, что «Спартак» воспрянет в матче с «Уфой»

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от матча девятого тура чемпионата России по футболу между московским «Спартаком» и «Уфой».
Губерниев надеется, что «Спартак» воспрянет в матче с «Уфой»
  • РИА Новости

«Я надеюсь, что «Спартак» воспрянет. Но представляете, что будет, если «Уфа» воспрянет? Воспрять может любая команда, но если это сделает «Уфа», то будет сложно «Спартаку». Если воспрянет «Спартак», то будет сложно всей Европе», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Игра «Спартак» — «Уфа» пройдёт 25 сентября. Матч начнётся в 19:00 мск.

«Спартак» с десятью очками занимает девятое место в турнирной таблице. «Уфа» (восемь очков) идёт на 12-м месте.

Ранее бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал отставку Юрия Сёмина с поста главного тренера «Ростова».

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