«РБ Спорт»: Тедеев станет и. о. главного тренера «Ростова» на матч с «Ахматом»

Старший тренер молодёжной команды «Ростова» Заур Тедеев после отставки Юрия Сёмина будет руководить основным составом в матче девятого тура чемпионата России по футболу против грозненского «Ахмата».

«Руководство «Ростова» приняло решение, что Тедеев, который успешно руководит молодёжкой, будет управлять основной командой в матче РПЛ с «Ахматом», — цитирует собеседника «РБ Спорт».

Отмечается, что в тренерском штабе Тедеева будут все прежние специалисты, за исключением Юрия Батуренко, который покинет клуб вместе с Юрием Сёминым.

Матч «Ростов» — «Ахмат» пройдёт 26 сентября.

Напомним, что 74-летний Сёмин возглавил «Ростов» летом, после ухода Валерия Карпина в сборную России.

После восьми туров чемпионата России команда с берегов Дона с шестью очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее Сёмин рассказал о причинах ухода из «Ростова».