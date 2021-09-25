«РБ Спорт»: Тедеев станет и. о. главного тренера «Ростова» на матч с «Ахматом»
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«Руководство «Ростова» приняло решение, что Тедеев, который успешно руководит молодёжкой, будет управлять основной командой в матче РПЛ с «Ахматом», — цитирует собеседника «РБ Спорт».
Отмечается, что в тренерском штабе Тедеева будут все прежние специалисты, за исключением Юрия Батуренко, который покинет клуб вместе с Юрием Сёминым.
Матч «Ростов» — «Ахмат» пройдёт 26 сентября.
Напомним, что 74-летний Сёмин возглавил «Ростов» летом, после ухода Валерия Карпина в сборную России.
После восьми туров чемпионата России команда с берегов Дона с шестью очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.
Ранее Сёмин рассказал о причинах ухода из «Ростова».