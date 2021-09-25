«РБ Спорт»: Тедеев станет и. о. главного тренера «Ростова» на матч с «Ахматом»

Короткая ссылка
Старший тренер молодёжной команды «Ростова» Заур Тедеев после отставки Юрия Сёмина будет руководить основным составом в матче девятого тура чемпионата России по футболу против грозненского «Ахмата».
«РБ Спорт»: Тедеев станет и. о. главного тренера «Ростова» на матч с «Ахматом»
  • © Футбольный клуб «Ростов»
  • Twitter

«Руководство «Ростова» приняло решение, что Тедеев, который успешно руководит молодёжкой, будет управлять основной командой в матче РПЛ с «Ахматом», — цитирует собеседника «РБ Спорт».

Отмечается, что в тренерском штабе Тедеева будут все прежние специалисты, за исключением Юрия Батуренко, который покинет клуб вместе с Юрием Сёминым.

Матч «Ростов» — «Ахмат» пройдёт 26 сентября.

Напомним, что 74-летний Сёмин возглавил «Ростов» летом, после ухода Валерия Карпина в сборную России.

После восьми туров чемпионата России команда с берегов Дона с шестью очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее Сёмин рассказал о причинах ухода из «Ростова».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить