Сёмин рассказал о причинах ухода из «Ростова»

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Бывший главный тренер «Ростова» Юрий Сёмин рассказал о причинах ухода из клуба.
Сёмин рассказал о причинах ухода из «Ростова»
  • РИА Новости

«Приняли решение совместно, обсудили все нюансы. Всегда в таких ситуациях в большей степени влияет результат. Мы свою работу выполняли. Наверное, недостаточно было набрано очков. Положительные моменты тоже были: большая группа молодых ребят, которые играли в стартовом составе», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Тренер считает, что в дальнейшем эти ребята успешно проявят себя в «Ростове». Он также отметил, что остался в хороших отношениях с руководством клуба, и опроверг информацию о том, что расстался с командой из-за конфликта. По словам Сёмина, он всем благодарен.

«С теми кто играет, понимание есть, а с теми, кто не играет, есть недопонимание. Это очень сложный момент. Расстались с руководством на хорошей ноте. Мы с клубом подходим друг к другу, но есть обстоятельства, по которым надо расставаться», — заключил специалист.

Напомним, что 74-летний Юрий Сёмин возглавил «Ростов» летом после ухода Валерия Карпина в сборную России.

После восьми туров чемпионата России команда с берегов Дона с шестью очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее Сёмин прокомментировал свою отставку с поста главного тренера «Ростова».

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