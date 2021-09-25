Сёмин: я ни в коем случае не собираюсь завершать тренерскую карьеру

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Бывший главный тренер «Ростова» Юрий Сёмин рассказал о своих планах после отставки с этого поста.
Сёмин: я ни в коем случае не собираюсь завершать тренерскую карьеру
  • РИА Новости

«Будущее? Я ни в коем случае не собираюсь завершать тренерскую карьеру. Так и передайте болельщикам», — цитирует его «Чемпионат».

Сёмин объявил об отставке с поста главного тренера «Ростова». 74-летний специалист возглавил команду летом после ухода Валерия Карпина в сборную России.

После восьми туров чемпионата России команда с берегов Дона с шестью очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее Сёмин рассказал о причинах ухода из «Ростова».

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