Сёмин: я ни в коем случае не собираюсь завершать тренерскую карьеру
- РИА Новости
«Будущее? Я ни в коем случае не собираюсь завершать тренерскую карьеру. Так и передайте болельщикам», — цитирует его «Чемпионат».
Сёмин объявил об отставке с поста главного тренера «Ростова». 74-летний специалист возглавил команду летом после ухода Валерия Карпина в сборную России.
После восьми туров чемпионата России команда с берегов Дона с шестью очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.
Ранее Сёмин рассказал о причинах ухода из «Ростова».