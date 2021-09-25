Александр Емельяненко назвал фаворита боя Усик — Джошуа

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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко дал прогноз относительно боя между украинцем Александром Усиком и чемпионом мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в тяжёлой весовой категории британцем Энтони Джошуа.
Александр Емельяненко назвал фаворита боя Усик — Джошуа
  • © AP Photo/Mat Dunham

«Я считаю, что в этом бою у Джошуа практически нет шансов, несмотря на все его былые заслуги. На мой взгляд, британцу придётся отдать свои пояса украинскому боксёру после этого поединка», — цитирует «Чемпионат» Емельяненко.

По его мнению, у 34-летнего украинца отличная выносливость, Усик хорошо выбрасывает удары и является нокаутёром. Он постоянно прессингует противника, имеет изрядный арсенал разнообразных ударов и всегда использует разные комбинации, очень редко повторяясь.

«Украинский боксёр не даёт передышки своим соперникам и времени для принятия необходимых решений, стараясь загнать их в цейтнот, чтобы у противников не было шансов для активной защиты», — сказал Емельяненко.

Он добавил, что Усик может умело вскрыть защиту соперника своим широким набором приёмов, а его удары обладают изрядной силой и выводят противника из равновесия.

Бой состоится 26 сентября на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм Хостпур» в Лондоне.

На счету британца — 24 победы и одно поражение в 25 боях. У украинца — 18 побед в 18 поединках.

Ранее бывший чемпион мира по боксу Александр Поветкин поделился ожиданиями от боя между Усиком и Джошуа.

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