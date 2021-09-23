Поветкин затруднился назвать фаворита боя между Усиком и Джошуа
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«Как пройдёт бой? Трудно сказать. Конечно, Джошуа мощнее и физически сильнее, наверное. Но Усик умеет хорошо защищаться, хорошо бьёт. Будет интересный бой. Я буду болеть за Усика и желаю, чтобы он победил», — сказал Поветкин в эфире Instagram.
Бой состоится 26 сентября на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм Хостпур» в Лондоне.
На счету британца 24 победы и одно поражение в 25 боях. У украинца 18 побед в 18 поединках.
Ранее сообщалось, что Усик заработает за бой с Джошуа до €5 млн.