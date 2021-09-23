Поветкин затруднился назвать фаворита боя между Усиком и Джошуа

Бывший чемпион мира по боксу Александр Поветкин поделился ожиданиями от боя между украинцем Александром Усиком и чемпионом мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в тяжёлой весовой категории британцем Энтони Джошуа.

«Как пройдёт бой? Трудно сказать. Конечно, Джошуа мощнее и физически сильнее, наверное. Но Усик умеет хорошо защищаться, хорошо бьёт. Будет интересный бой. Я буду болеть за Усика и желаю, чтобы он победил», — сказал Поветкин в эфире Instagram.

Бой состоится 26 сентября на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм Хостпур» в Лондоне.

На счету британца 24 победы и одно поражение в 25 боях. У украинца 18 побед в 18 поединках.

Ранее сообщалось, что Усик заработает за бой с Джошуа до €5 млн.