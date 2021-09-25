Кавазашвили: Газизов добавляет остроты матчу «Спартак» — «Уфа»

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Бывший игрок московского «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой».
Кавазашвили: Газизов добавляет остроты матчу «Спартак» — «Уфа»
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«Будет очень тяжёлый матч для обеих команд. Думаю, что много голов от этой игры точно ждать не стоит. Мне кажется, что «Спартак» выиграет сегодня с минимальным счётом», — цитирует Кавазашвили «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что у «Спартака» неудачная серия из поражений, но при этом «Уфу» нужно побеждать.

«Добавляет остроты этому матчу такая личность, как Шамиль Газизов. Красно-белые в прошлом году проиграли «Уфе» с крупным счётом на своём поле. Эта мысль будет в голове у игроков, им сейчас очень тяжело приходится», — добавил Кавазашвили.

Он также считает, что победа красно-белым нужна как воздух.

Матч между «Спартаком» и «Уфой» пройдёт в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — в 19:00 мск.

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав десять очков. «Уфа» — на 12-й позиции (восемь очков).

Ранее Спиридонов отрицательно высказался о возможном назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера «Спартака».

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