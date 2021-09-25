Спиридонов: лучше «Спартак» вылетит в ФНЛ с Виторией, чем станет 12-м с Черчесовым
- РИА Новости
«Стас нам не нужен. Его фанаты сожрут сразу. Какой он тренер? Я не знаю, как он столько в сборной продержался. Пусть лучше вылетим в ФНЛ с Виторией, чем станем 12-ми с Черчесовым», — цитирует Спиридонова «Спорт-Экспресс».
Черчесов возглавлял «Спартак» с 2007 по 2008 год.
В настоящий момент главным тренером красно-белых является Руй Витория.
По итогам восьми туров Российской премьер-лиги «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав десять очков.
Ранее пресс-служба «Спартака» заявила, что пора прервать чёрную полосу в матче с «Уфой».