Спиридонов: лучше «Спартак» вылетит в ФНЛ с Виторией, чем станет 12-м с Черчесовым

Чемпион Европы по волейболу Алексей Спиридонов отрицательно высказался о возможном назначении на пост главного тренера московского «Спартака» Станислава Черчесова.

«Стас нам не нужен. Его фанаты сожрут сразу. Какой он тренер? Я не знаю, как он столько в сборной продержался. Пусть лучше вылетим в ФНЛ с Виторией, чем станем 12-ми с Черчесовым», — цитирует Спиридонова «Спорт-Экспресс».

Черчесов возглавлял «Спартак» с 2007 по 2008 год.

В настоящий момент главным тренером красно-белых является Руй Витория.

По итогам восьми туров Российской премьер-лиги «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав десять очков.

Ранее пресс-служба «Спартака» заявила, что пора прервать чёрную полосу в матче с «Уфой».