Пресс-служба «Спартак» считает, что пора прервать чёрную полосу в матче с «Уфой»

Короткая ссылка
Московский «Спартак» анонсировал матч девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой».
Пресс-служба «Спартак» считает, что пора прервать чёрную полосу в матче с «Уфой»
  • РИА Новости

«Пора прервать чёрную полосу», — написала пресс-служба красно-белых в Twitter.

Матч между «Спартаком» и «Уфой» пройдёт в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — в 19:00 мск.

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав десять очков. «Уфа» — на 12-й позиции (восемь очков).

Ранее Денис Мацуев выразил надежду на то, что «Спартак» не вылетит в ФНЛ в юбилейный сезон.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить