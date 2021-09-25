Пресс-служба «Спартак» считает, что пора прервать чёрную полосу в матче с «Уфой»

Московский «Спартак» анонсировал матч девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой».

«Пора прервать чёрную полосу», — написала пресс-служба красно-белых в Twitter.

Пора прервать чёрную полосу 😤#СпартакУфа – сегодня в 19:00 мск 🔜



Прямая трансляция встречи на @MatchTV 📺 pic.twitter.com/ry8WmX3umV — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) September 25, 2021

Матч между «Спартаком» и «Уфой» пройдёт в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — в 19:00 мск.

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав десять очков. «Уфа» — на 12-й позиции (восемь очков).

Ранее Денис Мацуев выразил надежду на то, что «Спартак» не вылетит в ФНЛ в юбилейный сезон.