Мацуев выразил надежду на то, что «Спартак» не вылетит в ФНЛ в юбилейный сезон

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Народный артист России и болельщик московского «Спартака» Денис Мацуев поделился ожиданиями от матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой».
Мацуев выразил надежду на то, что «Спартак» не вылетит в ФНЛ в юбилейный сезон
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«Лимит на поражения уже настолько исчерпан на начало сезона, что ты понимаешь: каждое последующее поражение будет негативно влиять на обстановку вокруг и внутри команды, на главного тренера, а также на эмоциональный фон вокруг «Спартака». Понятно, что с «Уфой» у нас всегда трудные игры. Взять хотя бы прошлый матч, когда мы проиграли с разгромным счётом. Сейчас же кровь из носу надо выигрывать с любым счётом. Нам эмоционально нужна победа, поскольку хуже некуда. Я такого не припоминаю со своим 35-летним стажем боления за родной клуб. Я не болел за них в конце 1970-х, когда уже появился на свет, но тогда «Спартак» вывалился в Первую лигу. Надеюсь, что до этого не дойдет в юбилейный сезон», — цитирует Мацуева «Спорт-Экспресс».

После восьми туров РПЛ «Спартак» с десятью очками занимает девятое место в турнирной таблице.

Матч «Спартак» — «Уфа» состоится 25 сентября в Москве. Начало встречи в 19:00 мск.

Ранее Мостовой оценил уровень игры «Спартака».

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