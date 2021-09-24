Мостовой не считает, что «Спартак» играет плохо

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Уфы».

«Как я уже говорил перед предыдущей игрой «Спартака», ему уступать некуда. Позади не Москва, а целый стадион. Я не пойму, если «Спартак» не обыграет «Уфу». Вроде бы и по игре всё идет, но команде не удаётся набирать очки. Не сказать бы, что всё плохо, но складывается так: игра есть, а очков нет. Негативный фон из-за такого, конечно, присутствует. Если проиграть «Уфе», то надо коренные перемены делать. От наших слов, экспертных мнений, конечно, вряд ли кто-то сделает выводы. Ждём победы «Спартака». Команде необходимо подтянуться», — цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

Матч «Спартак» — «Уфа» состоится 25 сентября в Москве. Начало встречи в 19:00 мск.

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