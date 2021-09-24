Мостовой не считает, что «Спартак» играет плохо

Короткая ссылка
Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Уфы».
Мостовой не считает, что «Спартак» играет плохо
  • © spartak.com

«Как я уже говорил перед предыдущей игрой «Спартака», ему уступать некуда. Позади не Москва, а целый стадион. Я не пойму, если «Спартак» не обыграет «Уфу». Вроде бы и по игре всё идет, но команде не удаётся набирать очки. Не сказать бы, что всё плохо, но складывается так: игра есть, а очков нет. Негативный фон из-за такого, конечно, присутствует. Если проиграть «Уфе», то надо коренные перемены делать. От наших слов, экспертных мнений, конечно, вряд ли кто-то сделает выводы. Ждём победы «Спартака». Команде необходимо подтянуться», — цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

Матч «Спартак» — «Уфа» состоится 25 сентября в Москве. Начало встречи в 19:00 мск.

Ранее Газизов поделился ожиданиями от матча со «Спартаком».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить