Газизов поделился ожиданиями от матча со «Спартаком»

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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился своими ожиданиями от предстоящего выездного матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака», в котором он работал ранее.
Газизов поделился ожиданиями от матча со «Спартаком»
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«Никаких принципиальных вещей. Борьба за очки, как и с любым другим оппонентом. Понятно, «Спартак» — для всех раздражитель. Прошлые матчи ничего не значат, это всё частности, условности, всё покажет игра. Мы едем в Москву, чтобы показать хороший и достойный футбол. Естественно, отобрать очки, как и в любом другом матче. Каждая отдельная игра разная, всё может произойти, можно обыграть любого соперника, а можно потерять очки. Надо настраиваться, завтра тяжёлая игра, соперник на своём поле, около 13 500 зрителей будет допущено, большая поддержка, будет непросто», — цитирует слова Газизова ТАСС.

Газизов занимал пост гендиректора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года.

Матч «Спартак» — «Уфа» состоится 25 сентября в Москве на стадионе «Открытие Арена».

Ранее Билялетдинов допустил, что Виторию могут отправить в отставку в случае неудачи в матче с «Уфой».

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