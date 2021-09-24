Билялетдинов считает, что Виторию могут отправить в отставку в случае неудачи в матче с «Уфой»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Уфы».

«Шансы на победу есть всегда, но «Спартак» — непредсказуемая команда. Если игра для них сложится неудачно, то можно ожидать отставку Руя Витории. Как раз будет пауза на матчи сборных, чтобы новый тренер имел время на адаптацию. Но сразу возникнут финансовые вопросы. Руководство сейчас говорит, что они доверяют Витории, однако такие фразы были и про других тренеров», — приводит слова Билялетдинова «Спорт-Экспресс».

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги «Спартак» набрал десять очков в восьми матчах и занимает девятое место в турнирной таблице.

Ранее Литвинов заявил, что футболисты «Спартака» отдают все силы на поле.