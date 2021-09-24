Литвинов: футболисты «Спартака» отдают все силы на поле

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал неудачное выступление столичного клуба в текущем сезоне.

«Это точно не связано с тем, что кто-то в команде перестал отдаваться игре в полной мере. Каждый максимально старается на тренировках и выкладывается в матчах. Мы приходим в раздевалку и буквально падаем, потому что отдаём игре все свои силы. Но мяч, к сожалению, не идёт в ворота. Когда я играл в Академии, у нас тоже бывали тяжёлые времена. И у «Спартака-2» в прошлом сезоне были большие проблемы, команда могла даже покинуть ФНЛ. У всех и в личной жизни, и на работе бывают неудачные периоды. Уверен, скоро победы попрут!» — цитирует Литвинова официальный сайт «Спартака».

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги «Спартак» набрал десять очков в восьми матчах и занимает девятое место в турнирной таблице.

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