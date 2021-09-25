Анчелотти считает, что Лунин заслуживает шанса в «Реале»

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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о перспективах в клубе украинского голкипера Андрея Лунина.
Анчелотти считает, что Лунин заслуживает шанса в «Реале»
  • ©Страница Андрея Лунина в Instagram

«Вратарь — это совсем другая позиция, но наша идея состоит в том, что за Куртуа должен быть молодой голкипер, который очень, очень силён и обладает сильными качествами. Мы планируем давать ему игровое время. Лунин заслуживает того, чтобы играть, и получит свой шанс», — цитирует Анчелотти Marca.

В 2018 году вратарь присоединился к мадридской команде, перейдя из луганской «Зари».

Контракт между сторонами рассчитан до 2024 года.

Ранее Анчелотти заявил, что проживает свой медовый месяц в «Реале».

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