Анчелотти: я проживаю свой медовый месяц в «Реале»
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«Испанский футбол лишился важных игроков, но у нас всё ещё есть прекрасные футболисты. К счастью, Винисиус играет за «Реал». Сейчас я проживаю свой медовый месяц в «Реале» и надеюсь остаться здесь на долгие годы», — цитирует Анчелотти Rai Sport.
Он также отметил, что начало сезона для «Реала» получилось смазанным.
Анчелотти возглавлял «Реал» с 2013 по 2015 год. В 2021 году специалист вернулся в королевский клуб.
Ранее «Реал» победил «Валенсию» в матче Примеры.