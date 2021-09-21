Анчелотти: я проживаю свой медовый месяц в «Реале»

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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился впечатлениями от нахождения в королевском клубе.
Анчелотти: я проживаю свой медовый месяц в «Реале»
  • © Cesare Purini / Insidefoto
  • globallookpress.com

«Испанский футбол лишился важных игроков, но у нас всё ещё есть прекрасные футболисты. К счастью, Винисиус играет за «Реал». Сейчас я проживаю свой медовый месяц в «Реале» и надеюсь остаться здесь на долгие годы», — цитирует Анчелотти Rai Sport.

Он также отметил, что начало сезона для «Реала» получилось смазанным.

Анчелотти возглавлял «Реал» с 2013 по 2015 год. В 2021 году специалист вернулся в королевский клуб.

Ранее «Реал» победил «Валенсию» в матче Примеры.

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