Анчелотти: я проживаю свой медовый месяц в «Реале»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился впечатлениями от нахождения в королевском клубе.

«Испанский футбол лишился важных игроков, но у нас всё ещё есть прекрасные футболисты. К счастью, Винисиус играет за «Реал». Сейчас я проживаю свой медовый месяц в «Реале» и надеюсь остаться здесь на долгие годы», — цитирует Анчелотти Rai Sport.

Он также отметил, что начало сезона для «Реала» получилось смазанным.

Анчелотти возглавлял «Реал» с 2013 по 2015 год. В 2021 году специалист вернулся в королевский клуб.

Ранее «Реал» победил «Валенсию» в матче Примеры.