«Реал» победил «Валенсию» в матче Примеры

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В пятом туре испанской Примеры «Валенсия» на своём поле потерпела поражение от мадридского «Реала».

Матч, проходивший на стадионе «Месталья» в Валенсии, завершился победой гостей со счётом 2:1.

Автором единственного гола хозяев стал Уго Дуро, отличившийся в концовке первого тайма. В заключительные минуты второй половины голы Карима Бензема и Винисиуса принесли победу гостям.

«Реал» имеет 13 очков и возглавляет турнирную таблицу Примеры. У «Валенсии» 10 очков и третья строчка.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» в меньшинстве сыграл вничью с «Атлетиком» в матче Примеры.

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