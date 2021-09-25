Траньков рассказал о фигуристе, которого может разговорить только условный Ургант

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков рассказал о том, какой Михаил Коляда в общении с людьми.

«Когда у него настроение хорошее, он может ярко отвечать, но когда не хочет, из него ничего не вытянешь. Расшатать Мишу очень сложно, для этого надо быть условным Ургантом, то есть профессиональным интервьюером», — цитирует Транькова «Спорт-Экспресс».

Он также отметил, что спортсмен не обязан постоянно говорить, но если пришёл в студию, то стоит.

Напомним, что в сентябре стартовал новый сезон в фигурном катании.

Ранее Илья Авербух назвал фигуристов, которые будут претендовать на Олимпиаду.