Траньков рассказал о фигуристе, которого может разговорить только условный Ургант

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков рассказал о том, какой Михаил Коляда в общении с людьми.
Траньков рассказал о фигуристе, которого может разговорить только условный Ургант
  • РИА Новости

«Когда у него настроение хорошее, он может ярко отвечать, но когда не хочет, из него ничего не вытянешь. Расшатать Мишу очень сложно, для этого надо быть условным Ургантом, то есть профессиональным интервьюером», — цитирует Транькова «Спорт-Экспресс».

Он также отметил, что спортсмен не обязан постоянно говорить, но если пришёл в студию, то стоит.

Напомним, что в сентябре стартовал новый сезон в фигурном катании.

Ранее Илья Авербух назвал фигуристов, которые будут претендовать на Олимпиаду.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить