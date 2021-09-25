Авербух назвал фигуристов, которые будут претендовать на Олимпиаду

Серебряный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Илья Авербух назвал фигуристов, которые представят сборную России на Олимпиаде в Пекине.

«К сожалению, недавние контрольные прокаты не показали, что в мужском одиночном катании произошёл какой-то глобальный прорыв. Мы не настолько конкурентоспособны, чтобы бороться за золото, как в других видах. Но наши ребята при благоприятном исходе конкурентоспособны в борьбе за тройку или за попадание в пятёрку на Олимпиаде, это вполне возможно», — цитирует Авербуха ТАСС.

Он отметил, что попасть на Олимпиаду может Михаил Коляда, который является лидером мужской сборной России. Марк Кондратюк и Евгений Семененко также в списке претендентов. При этом Авербух считает, что не стоит списывать со счетов Александра Самарина и Дмитрия Алиева.

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