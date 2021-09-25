Загитова вспомнила первую встречу с Тутберидзе

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Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала о знакомстве со своим тренером Этери Тутберидзе.

«Я очень хотела попасть в группу к Этери Георгиевне Тутберидзе. Помню нашу первую встречу с ней, ещё до просмотра. Увидела её в Йошкар-Оле, но боялась подойти и попросить автограф», — сказала Загитова в интервью для журнала, выпущенного к 50-летию «Самбо-70».

Она отметила, что однажды ей в автографе отказал кумир, поэтому она боялась повторения истории.

«Мне было очень важно, чтобы она ответила на моё «здравствуйте». И она это сделала! И сфотографировалась со мной», — добавила Загитова.

Фигуристка также рассказала, что очень хотела попасть в группу к Тутберидзе.

Алина Загитова является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира, Европы и России, а также победительницей финала Гран-при сезона-2017/18.

В декабре 2019 года она приостановила свою карьеру, чтобы сосредоточиться на учёбе и работе на телевидении.

Ранее сообщалось, что Трусова посетит юбилейный концерт школы «Самбо-70».

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