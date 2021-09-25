Квят назвал своего фаворита в бою между Джошуа и Усиком

Российский гонщик Даниил Квят поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка между Энтони Джошуа и Александром Усиком.

«Усик мне ближе по духу. Как себя ведёт на публике, его боксёрский стиль. Думаю, очень неудобный для соперника. Наверняка Александр постарается затянуть поединок. На его стороне выносливость, техника, более быстрее руки. На это будет делаться ставка», — цитирует Квята «Спорт-Экспресс».

При этом он отметил, что Усик перешёл в другую весовую категорию, и пожелал удачи боксёру.

Бой состоится 26 сентября на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.

На счету британца 24 победы и одно поражение в 25 боях. У украинца 18 побед в 18 поединках.

Ранее Квят рассказал, как выбирает проект для своей дальнейшей карьеры.