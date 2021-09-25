Квят назвал своего фаворита в бою между Джошуа и Усиком

Короткая ссылка
Российский гонщик Даниил Квят поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка между Энтони Джошуа и Александром Усиком.
Квят назвал своего фаворита в бою между Джошуа и Усиком
  • © AP

«Усик мне ближе по духу. Как себя ведёт на публике, его боксёрский стиль. Думаю, очень неудобный для соперника. Наверняка Александр постарается затянуть поединок. На его стороне выносливость, техника, более быстрее руки. На это будет делаться ставка», — цитирует Квята «Спорт-Экспресс».

При этом он отметил, что Усик перешёл в другую весовую категорию, и пожелал удачи боксёру.

Бой состоится 26 сентября на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.

На счету британца 24 победы и одно поражение в 25 боях. У украинца 18 побед в 18 поединках.

Ранее Квят рассказал, как выбирает проект для своей дальнейшей карьеры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить