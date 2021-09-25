Жирков сомневается в своём возвращении в сборную России

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Бывший защитник сборной России Юрий Жирков не верит в своё возвращение в национальную команду.
Жирков сомневается в своём возвращении в сборную России
  • © РИА Новости

«А зачем со мной связываться, если я был травмирован и без команды? Я же не Кузяев. Но это шутка, конечно. Если серьёзно, куда мне в сборную? Думаю, что, даже когда окончательно вылечусь, в ней вряд ли буду», — цитирует Жиркова «Матч ТВ».

38-летний Жирков — пятикратный чемпион России и бронзовый призёр чемпионата Европы по футболу.

Жирков выступал за национальную команду с 2005 по 2021 год. В общей сложности за неё он провёл 102 матча и забил два мяча.

Ранее Глушаков заявил, что Жирков может вернуться в профессиональный футбол.

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