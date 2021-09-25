Тарасова: хочется поздравить Кондратюка и его тренера

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о результате Марка Кондратюка на турнире Nebelhorn Trophy.

«Будут ещё чемпионат России, чемпионат Европы, этап Гран-при. Он станет доказывать, что может выступить на Олимпиаде. Мальчик молодец, мне хочется поздравить его и его тренера с очень большим и нужным успехом. Теперь ему надо дальше работать и тренироваться», — цитирует Тарасову ТАСС.

18-летний российский фигурист занял третье место на турнире Nebelhorn Trophy в германии и гарантировал России третью олимпийскую лицензию в мужском одиночном катании на Игры 2022 года в Пекине.

Ранее Горшков заявил, что в ФФККР рассчитывали на Кондратюка.