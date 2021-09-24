«Бавария» в меньшинстве обыграла «Гройтер Фюрт» в матче Бундеслиги

В рамках шестого тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» одержала победу над ФК «Гройтер Фюрт».

Встреча, проходившая на стадионе «Ронхоф Томас Зоммер» в Фюрте, завершилась победой гостей со счётом 3:1.

Забитыми мячами отметились Томас Мюллер, Йозуа Киммих и игрок хозяев Себастьян Грисбек, поразивший собственные ворота. Мяч престижа за «Гройтер Фюрт» забил Седрик Иттен

С 41-й минуты мюнхенцы играли в меньшинстве из-за удаления Бенджамена Павара.

«Бавария» имеет 16 очков после шести туров и возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги. «Гройтер Фюрт» имеет одно очко и идёт последним.

Ранее сообщалось, что Мюллер вошёл в тройку лучших бомбардиров «Баварии» за всю историю клуба.