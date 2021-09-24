Вайсфельд считает, что причиной назначения Знарка стал успешный опыт на ОИ

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Бывший хоккейный арбитр, а ныне комментатор Леонид Вайсфельд прокомментировал назначение Олега Знарка главным тренером сборной России.
Вайсфельд считает, что причиной назначения Знарка стал успешный опыт на ОИ
  • © Pavel Golovkin / AP

«Решение ФХР назначить Олега Знарка главным тренером российской команды на Олимпиаде в Пекине, судя по всему, продиктовано тем, что он уже имеет опыт руководства командой на Олимпийских играх. Причем успешный опыт. Кроме того, помогать Знарку будут Илья Зубов и Алексей Жамнов. Это люди, хорошо знакомые со спецификой Национальной хоккейной лиги. Видимо, этот фактор учитывался. В любом случае, кто бы ни руководил сборной России, мы будем за неё болеть и переживать. Желаем ребятам удачи на Олимпийских играх», — цитирует Вайсфельда «Спорт-Экспресс».

Под руководством Знарка сборная России стала победителем Игр-2018.

Ранее Каменский назвал основную задачу Знарка на посту главного тренера сборной России.

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