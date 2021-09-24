Каменский назвал основную задачу Знарка на посту главного тренера сборной России

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Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли, президент Федерации хоккея Московской области Валерий Каменский прокомментировал назначение Олега Знарка главным тренером сборной России по хоккею.
Каменский назвал основную задачу Знарка на посту главного тренера сборной России
  • Reuters

«Задача самая высокая — отстоять титул олимпийских чемпионов, потому что следующий год — олимпийский. Знарок — опытный тренер, он и Олимпиаду выигрывал, и чемпионат мира, и Кубки Гагарина», — заявил Каменский в беседе с «Радио 1».

Олег Знарок возглавлял сборную России по хоккею с 26 марта 2014 года по 11 апреля 2018 года.

Под его руководством страна выиграла чемпионат мира по хоккею 2014 года, а также Олимпийские игры 2018 года.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее стало известно расписание матчей сборной России по хоккею на Олимпиаде в Пекине.

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