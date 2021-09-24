Теннисистке Весниной вернули украденные олимпийские медали, приложив к ним коробку конфет

Грабители вернули украденные медали олимпийской чемпионке россиянке Елене Весниной.

«Вместе с медалями оставили и коробку конфет. Положили и записку с извинениями. Но её я не видел, о содержании сказать не могу», — цитирует «Комсомольская правда» источник в полиции Подмосковья.

Веснина пока не подтвердила данную информацию, поскольку следователи не передали ей свёрток.

Веснина на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро завоевала золотую медаль в парном разряде, а летом этого года стала обладательницей серебряной медали в миксте на Олимпийских играх в Токио.

Ранее полиция возбудила дело о краже олимпийских медалей у Весниной.