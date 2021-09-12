Полиция возбудила дело о краже олимпийских медалей у Весниной

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Российская теннисистка Елена Веснина подверглась ограблению дома в Подмосковье.
Полиция возбудила дело о краже олимпийских медалей у Весниной
  • РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ», — цитирует ТАСС пресс-службу ГУ МВД по Московской области.

Дом российской теннисистки Елены Весниной в Подмосковье подвергся ограблению. Неизвестные украли олимпийские медали, драгоценности и взломали сейф.

Елена Веснина и Аслан Карацев стали серебряными призёрами Олимпиады в Токио в миксте. Сборная России по теннису выиграла медальный зачёт в этом виде спорта, завоевав золото и два серебра.

Ранее сообщалось, что президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поможет Весниной.

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