Тарпищев: мы будем помогать Весниной после ограбления

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал ограбление дома Елены Весниной.
Тарпищев: мы будем помогать Весниной после ограбления
  • РИА Новости

«Это беспредел! Такого не должно быть. Мы, естественно, будем помогать Елене», — цитирует Тарпищева «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что скорее всего ограбление удалось организовать по информации из социальных сетей.

Дом российской теннисистки Елены Весниной в Подмосковье подвергся ограблению. Неизвестные украли олимпийские медали, драгоценности и взломали сейф.

В момент ограбления Веснина с мужем находились на ужине в ресторане.

Ранее сообщалось, что неизвестные украли олимпийские медали Весниной из дома в Подмосковье.

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