Тарпищев: мы будем помогать Весниной после ограбления
- РИА Новости
«Это беспредел! Такого не должно быть. Мы, естественно, будем помогать Елене», — цитирует Тарпищева «Спорт-Экспресс».
Он добавил, что скорее всего ограбление удалось организовать по информации из социальных сетей.
Дом российской теннисистки Елены Весниной в Подмосковье подвергся ограблению. Неизвестные украли олимпийские медали, драгоценности и взломали сейф.
В момент ограбления Веснина с мужем находились на ужине в ресторане.
Ранее сообщалось, что неизвестные украли олимпийские медали Весниной из дома в Подмосковье.