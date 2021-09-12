Неизвестные украли олимпийские медали Весниной из дома в Подмосковье

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Российская теннисистка Елена Веснина стала жертвой грабителей.
Неизвестные украли олимпийские медали Весниной из дома в Подмосковье
  • РИА Новости

«Мы были с мужем на ужине и вернулись домой, обнаружили, что украли обе олимпийские медали — золотую и серебряную, драгоценности, взломали сейф», — цитирует Веснину ТАСС.

По словам теннисистки, грабители взломали двери дома. Веснина перед уходом не включила сигнализацию. Она уже подала заявление в полицию.

Елена Веснина и Аслан Карацев стали серебряными призёрами Олимпиады в Токио в миксте. Сборная России по теннису выиграла медальный зачёт в этом виде спорта, завоевав золото и два серебра.

Ранее сообщалось, что Веснина отказалась от участия в US Open из-за травмы.

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