Веснина отказалась от участия в US Open из-за травмы

Российская теннисистка Елена Веснина заявила, что не примет участие в Открытом чемпионате США по теннису 2021 года.

«Мои планы изменились. К сожалению, я не собираюсь играть в Нью-Йорке. У меня всё ещё есть проблемы с левым плечом и травмой «ахилла», которую я получила в Токио», — написала Веснина в Instagram.

Теннисистка добавила, что ей понадобится немного больше времени для полного восстановления.

«Надеюсь скоро всех вас увидеть», — добавила Веснина.

US Open 2021 года пройдёт с 30 августа по 12 сентября. Организаторы турнира не собираются делать ограничения по допуску зрителей на трибуны.

Веснина и Аслан Карацев стали серебряными призёрами Игр-2020 в миксте. Сборная России по теннису выиграла медальный зачёт в этом виде спорта, завоевав золото и два серебра.

Ранее Рафаэль Надаль заявил, что пропустит US Open.