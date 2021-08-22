Веснина отказалась от участия в US Open из-за травмы
- РИА Новости
«Мои планы изменились. К сожалению, я не собираюсь играть в Нью-Йорке. У меня всё ещё есть проблемы с левым плечом и травмой «ахилла», которую я получила в Токио», — написала Веснина в Instagram.
Теннисистка добавила, что ей понадобится немного больше времени для полного восстановления.
«Надеюсь скоро всех вас увидеть», — добавила Веснина.
US Open 2021 года пройдёт с 30 августа по 12 сентября. Организаторы турнира не собираются делать ограничения по допуску зрителей на трибуны.
Веснина и Аслан Карацев стали серебряными призёрами Игр-2020 в миксте. Сборная России по теннису выиграла медальный зачёт в этом виде спорта, завоевав золото и два серебра.
Ранее Рафаэль Надаль заявил, что пропустит US Open.