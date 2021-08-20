Надаль досрочно завершил сезон и пропустит US Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль сообщил, что текущий сезон для него досрочно завершён.

«Хочу сообщить, что, к сожалению, я должен закончить сезон 2021 года. Честно говоря, я уже год страдаю из-за моей ноги, мне нужно время на восстановление», — рассказал Надаль в Instagram.

По его словам, он принял решение после разговора с командой и семьёй. Он отметил, что в этом году уже пропустил такие важные для себя турниры, как Олимпиада и Уимблдон, а теперь пропустит US Open.

«С учётом того что в течение последнего года у меня не было возможности тренироваться, готовиться и соревноваться так, как мне действительно нравится, я пришёл к выводу, что мне нужно время, чтобы восстановиться», — подчеркнул Надаль.

Надаль является 20-кратным чемпионом турниров Большого шлема.

Ранее сообщалось, что Надаль снялся с «Мастерса» в Цинциннати из-за травмы.