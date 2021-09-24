«Спартак» в овертайме обыграл «Нефтехимик» в матче КХЛ
- @HCNeftekhimik68
Встреча, проходившая на «Нефтехим Арене» в Нижнекамске, завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.
В составе москвичей забрасывали Александр Брынцев и Илья Талалуев. У гостей отличились Рафаэль Бикмуллин и Лукаш Клок. Победную шайбу в овертайме забросил Максим Цыплаков.
Следующий матч «Нефтехимик» сыграет дома с «Адмиралом» 26 сентября, а «Спартак» в тот же день встретится в гостях с «Ак Барсом».
Ранее Кудашов установил рекорд КХЛ для главных тренеров по длительности победной серии.