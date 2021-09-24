«Спартак» в овертайме обыграл «Нефтехимик» в матче КХЛ

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский «Спартак» в овертайме одержал победу над «Нефтехимиком».

Встреча, проходившая на «Нефтехим Арене» в Нижнекамске, завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

В составе москвичей забрасывали Александр Брынцев и Илья Талалуев. У гостей отличились Рафаэль Бикмуллин и Лукаш Клок. Победную шайбу в овертайме забросил Максим Цыплаков.

Следующий матч «Нефтехимик» сыграет дома с «Адмиралом» 26 сентября, а «Спартак» в тот же день встретится в гостях с «Ак Барсом».

Ранее Кудашов установил рекорд КХЛ для главных тренеров по длительности победной серии.