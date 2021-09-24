Канчельскис пожелал Галицкому скорейшего выздоровления

Бывший футболист сборной СССР и России Андрей Канчельскис пожелал здоровья президенту футбольного клуба «Краснодар» Сергею Галицкому после сообщения о его болезни.

«Хочется пожелать Галицкому в первую очередь здоровья. Пускай он побыстрее поправляется. Надеюсь, что болезнь пройдёт очень скоро. Он много сделал для российского футбола, создал свою команду, искренне переживает за неё. Потому очень хочу, чтобы Сергей Николаевич побыстрее вернулся на трибуны и поддерживал собственный клуб», — цитирует Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

Владелец «Краснодара» рассказал о своей болезни в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

Ранее Дмитрий Комбаров назвал Галицкого большим человеком в истории российского футбола.