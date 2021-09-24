Канчельскис пожелал Галицкому скорейшего выздоровления
- РИА Новости
«Хочется пожелать Галицкому в первую очередь здоровья. Пускай он побыстрее поправляется. Надеюсь, что болезнь пройдёт очень скоро. Он много сделал для российского футбола, создал свою команду, искренне переживает за неё. Потому очень хочу, чтобы Сергей Николаевич побыстрее вернулся на трибуны и поддерживал собственный клуб», — цитирует Канчельскиса «Спорт-Экспресс».
Владелец «Краснодара» рассказал о своей болезни в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».
Ранее Дмитрий Комбаров назвал Галицкого большим человеком в истории российского футбола.