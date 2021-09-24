Нидерландский гонщик Red Bull Макс Ферстаппен будет стартовать с последнего места на Гран-при России «Формулы-1» в Сочи.

Как сообщает пресс-служба Международной федерации автоспорта (FIA), гонщик наказан за четвёртую в нынешнем сезоне смену мотора на болиде.

Напомним, что нидерландец является лидером нынешнего чемпионата, опережая британского пилота Mercedes Льюиса Хэмилтона на пять баллов.

Гонка Гран-при России пройдёт 26 сентября. Начало — в 15:00 мск.

Ранее сообщалось, что руководство «Формулы-1» рассматривает возможность переноса квалификации Гран-при России с 25 на 26 сентября из-за погодных условий.