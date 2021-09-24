RaceFans: квалификацию Гран-при России могут перенести из-за дождя

Короткая ссылка
Руководство «Формулы-1» рассматривает возможность переноса квалификации Гран-при России с 25 на 26 сентября из-за погодных условий.
RaceFans: квалификацию Гран-при России могут перенести из-за дождя
  • © AP

По информации RaceFans, данный вариант рассматривается из-за того, что 25 сентября в Сочи ожидается сильный дождь, который может помешать проводению гоночных сессий.

Напомним, что, помимо квалификации «Формулы-1», на 25 сентября запланирована одна свободная практика «Формулы-1», а также по две гонки «Формулы-2» и «Формулы-3».

Квалификация Гран-при России должна пройти 25 сентября. Начало — в 15:00 мск.

Ранее сообщалось, что финский пилот Mercedes Валттери Боттас показал лучший результат по итогам первой свободной практики Гран-при России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить