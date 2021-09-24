RaceFans: квалификацию Гран-при России могут перенести из-за дождя

Руководство «Формулы-1» рассматривает возможность переноса квалификации Гран-при России с 25 на 26 сентября из-за погодных условий.

По информации RaceFans, данный вариант рассматривается из-за того, что 25 сентября в Сочи ожидается сильный дождь, который может помешать проводению гоночных сессий.

Напомним, что, помимо квалификации «Формулы-1», на 25 сентября запланирована одна свободная практика «Формулы-1», а также по две гонки «Формулы-2» и «Формулы-3».

Квалификация Гран-при России должна пройти 25 сентября. Начало — в 15:00 мск.

Ранее сообщалось, что финский пилот Mercedes Валттери Боттас показал лучший результат по итогам первой свободной практики Гран-при России.