Легкоатлет выиграл полумарафон в Бристоле, хотя должен был бежать 10 км

Легкоатлет Омар Ахмед одержал победу по итогам полумарафона в британском Бристоле.

Бегун преодолел забег на 22 км за 63 минуты.

После финиша выяснилось, что Ахмед не может быть признан победителем, поскольку должен был бежать 10 км. Организаторы сообщили, что вынуждены его дисквалифицировать, несмотря на его «выдающийся результат».

Забеги на 10 км и полумарафон проводились в одно и то же время и в том же месте. Легкоатлет не повернул в нужном месте и по ошибке продолжил бежать более длинную дистанцию.

В результате победителем был признан Крис Томпсон, пробежавший полумарафон за 67 минут.

Ранее пресс-атташе Всероссийской федерации лёгкой атлетики Алла Глущенко прокомментировала задержание российского легкоатлета Александра Хютте за запрещённые вещества.