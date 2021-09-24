Легкоатлет выиграл полумарафон в Бристоле, хотя должен был бежать 10 км

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Легкоатлет Омар Ахмед одержал победу по итогам полумарафона в британском Бристоле.
Легкоатлет выиграл полумарафон в Бристоле, хотя должен был бежать 10 км
  • Reuters

Бегун преодолел забег на 22 км за 63 минуты.

После финиша выяснилось, что Ахмед не может быть признан победителем, поскольку должен был бежать 10 км. Организаторы сообщили, что вынуждены его дисквалифицировать, несмотря на его «выдающийся результат».

Забеги на 10 км и полумарафон проводились в одно и то же время и в том же месте. Легкоатлет не повернул в нужном месте и по ошибке продолжил бежать более длинную дистанцию.

В результате победителем был признан Крис Томпсон, пробежавший полумарафон за 67 минут.

Ранее пресс-атташе Всероссийской федерации лёгкой атлетики Алла Глущенко прокомментировала задержание российского легкоатлета Александра Хютте за запрещённые вещества.

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