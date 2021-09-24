Мазепин принял участие в съёмках документального сериала про «Формулу-1»

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Российский пилот Hass Никита Мазепин рассказал о съёмках документального сериала Netflix про «Формулу-1».
Мазепин принял участие в съёмках документального сериала про «Формулу-1»
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«Будет очень интересный сериал про закулисье пилотов. Большинство людей видят нас по телевизору и за рулём болида, но, помимо этого, у каждого из нас есть своя разнообразная жизнь», — цитирует Мазепина ТАСС.

Пилот отметил, что был в Москве вместе с командой Netflix.

«Мы провели несколько тренировок, провели время у меня дома, посетили лекцию в МГУ. Вы увидите, как я окончил бакалавриат и получил диплом. А ещё мы покатались на багги на внедорожной трассе. Но одно дело — это рассказать на словах, а другое — увидеть», — сказал он.

Мазепин выступает в «Формуле-1» с нынешнего сезона.

С 24 по 26 сентября в Сочи пройдёт Гран-при «Формулы-1».

Ранее Мазепин рассказал об общении с бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата UFC в средней весовой категории россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

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