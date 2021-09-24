Мазепин пригласил Нурмагомедова на Гран-при «Формулы-1» в Сочи

Российский пилот Hass Никита Мазепин рассказал об общении с бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата UFC в средней весовой категории, российским бойцом смешанных единоборств (MMA) Хабибом Нурмагомедовым.

«У меня был выбор между боями и картингом. Я занимался боями и очень люблю их. Это и сегодня один из моих любимых видов спорта. Но таланта у меня всё же больше в области автоспорта. Горжусь, что у меня есть возможность общаться с Хабибом Нурмагомедовым», — цитирует Мазепина ТАСС.

Пилот отметил, что пригласил Нурмагомедова на Гран-при «Формулы-1» в Сочи.

«Мы общались с Хабибом, обсудили с ним благотворительную акцию, которую мы организовали с фондом «Подарок ангелу», — сказал он.

Гран-при России пройдёт с 24 по 26 сентября.

Ранее Haas подтвердила продление контракта с Мазепиным.