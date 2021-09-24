Медведев — о Кубке Лэйвера: стадион будет болеть против нас

Вторая ракетка мира Даниил Медведев поделился впечатлениями от старта в выставочном турнире Кубок Лэйвера по теннису.

«Я думаю, что тяжелее всего, когда вы не готовы к тому, что стадион будет болеть против вас. Вот тогда это действительно проблемы. Но все мы в команде к этому готовы. Мы просто будем пытаться победить, несмотря ни на что», — цитирует Медведев пресс-служба турнира.

Турнир пройдёт 24-26 сентября в Бостоне (США) на корте стадиона TD Garden. 24 сентября сыграют норвежец Каспер Рууд и американец Райлли Опелка.

Кубок Лэйвера является противостоянием сборных команд Европы и остального мира.

Ранее Медведев рассказал о своих целях после победы на US Open.

