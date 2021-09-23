Медведев рассказал о своих целях после победы на US Open

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Победитель Открытого чемпионата США россиянин Даниил Медведев рассказал о своих ближайших целях.
Медведев рассказал о своих целях после победы на US Open
  • © AP

«Это лучшее чувство. Теперь мне хочется играть лучше и завоевывать титулы, будь то турниры Большого шлема, «Мастерс» или Кубок Лэйвера. Вот какой у меня настрой», — цитирует Медведева пресс-служба Кубка Лэйвера.

25-летний россиянин 12 сентября выиграл US Open, впервые в карьере победив в финале турнира Большого шлема.

Медведев обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича в финале US Open со счётом 6:4, 6:4, 6:4 за 2 часа 16 минут.

Теннисист сохранил второе место в рейтинге ATP.

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