Медведев рассказал о своих целях после победы на US Open

Победитель Открытого чемпионата США россиянин Даниил Медведев рассказал о своих ближайших целях.

«Это лучшее чувство. Теперь мне хочется играть лучше и завоевывать титулы, будь то турниры Большого шлема, «Мастерс» или Кубок Лэйвера. Вот какой у меня настрой», — цитирует Медведева пресс-служба Кубка Лэйвера.

25-летний россиянин 12 сентября выиграл US Open, впервые в карьере победив в финале турнира Большого шлема.

Медведев обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича в финале US Open со счётом 6:4, 6:4, 6:4 за 2 часа 16 минут.

Теннисист сохранил второе место в рейтинге ATP.