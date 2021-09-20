Медведев сохранил второе место в рейтинге ATP

Россиянин Даниил Медведев сохранил второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Об этом сообщается на сайте ATP.

Лидирует в рейтинге серб Новак Джокович. Лучший из россиян, Медведев, занимает вторую позицию. На третьей строчке расположился Стефанос Циципас из Греции.

Россиянин Андрей Рублёв занимает пятое место, Аслан Карацев — 25-е, Карен Хачанов — 28-е.

Напомним, что 25-летний Медведев обыграл Новака Джоковича в финале Открытого чемпионата США со счётом 6:4, 6:4, 6:4 за 2 часа 16 минут и стал третьим российским теннисистом после Марата Сафина и Евгения Кафельникова, которому удалось выиграть турнир Большого шлема.

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, когда Медведев может возглавить рейтинг АТР.