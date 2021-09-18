Тарпищев объяснил, когда Медведев станет первой ракеткой мира

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, когда российский теннисист Даниил Медведев возглавит рейтинг АТР.

«В этом году точно он не станет, потому что три турнира Большого шлема, которые выиграл Джокович в течение года, они по 2 тыс. очков каждый. Их компенсировать очень сложно», — цитирует Тарпищева «Комсомольская правда».

При этом он отметил, что Медведев теоретически может стать первой ракеткой мира после соревнований в Австралии. Но при условии, что Джокович выступит неудачно, а Медведев — успешно.

«И вот сразу ситуация будет выравниваться, и можно уже будет говорить о первом месте. Но по стабильности игры Джокович ещё сильнейший на сегодня», — добавил Тарпищев.

Напомним, что серб Новак Джокович возглавляет рейтинг АТР, а Медведев — на втором месте.

Ранее Анастасия Павлюченкова призналась, что ей жалко Джоковича.