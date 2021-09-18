Тарпищев объяснил, когда Медведев станет первой ракеткой мира
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«В этом году точно он не станет, потому что три турнира Большого шлема, которые выиграл Джокович в течение года, они по 2 тыс. очков каждый. Их компенсировать очень сложно», — цитирует Тарпищева «Комсомольская правда».
При этом он отметил, что Медведев теоретически может стать первой ракеткой мира после соревнований в Австралии. Но при условии, что Джокович выступит неудачно, а Медведев — успешно.
«И вот сразу ситуация будет выравниваться, и можно уже будет говорить о первом месте. Но по стабильности игры Джокович ещё сильнейший на сегодня», — добавил Тарпищев.
Напомним, что серб Новак Джокович возглавляет рейтинг АТР, а Медведев — на втором месте.
Ранее Анастасия Павлюченкова призналась, что ей жалко Джоковича.