Павлюченкова призналась, что ей жалко Джоковича
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«Тронули ли слезы Джоковича? На самом деле да. При этом абсолютно не имеет значения, симпатия у меня к Новаку или нет. Никогда не думала, что скажу, что мне жалко его», — цитирует Павлюченкова Eurosport.
Она также отметила, что выходя на корт, спортсмены забывают свои предыдущие победы.
«Он явно был растерян, в панике, не мог победить. Поэтому отчасти я испытывала боль за него», — добавила Павлюченкова.
Напомним, что Медведев обыграл Джоковича в финале US Open со счётом 6:4, 6:4, 6:4 за 2 часа 16 минут.
Ранее Борис Беккер объяснил слёзы Джоковича после поражения в финале US Open.