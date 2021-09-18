Павлюченкова призналась, что ей жалко Джоковича

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова прокомментировала поражение серба Новака Джоковича в финале Открытого чемпионата США — 2021 Даниилу Медведеву.

«Тронули ли слезы Джоковича? На самом деле да. При этом абсолютно не имеет значения, симпатия у меня к Новаку или нет. Никогда не думала, что скажу, что мне жалко его», — цитирует Павлюченкова Eurosport.

Она также отметила, что выходя на корт, спортсмены забывают свои предыдущие победы.

«Он явно был растерян, в панике, не мог победить. Поэтому отчасти я испытывала боль за него», — добавила Павлюченкова.

Напомним, что Медведев обыграл Джоковича в финале US Open со счётом 6:4, 6:4, 6:4 за 2 часа 16 минут.

Ранее Борис Беккер объяснил слёзы Джоковича после поражения в финале US Open.